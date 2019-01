Simon Marčič predčasno končal reli Dakar

Lima, 11. januarja - Slovenski motociklist Simon Marčič je predčasno končal vzdržljivostni reli Dakar. Marčič je v četrti etapi od Arequipe do Moqueguaja, dolgi 510 km, na težkem odseku kmalu po startu pri visoki hitrosti padel. Čeprav je sam ostal nepoškodovan, je bila poškodba motocikla prevelika, da bi lahko končal etapo in dirko, so sporočili iz njegovega tabora.