Azijske borze teden končale z rastjo

Tokio, 11. januarja - Azijske borze so teden, ki ga je krojil optimizem vlagateljev, da bosta ZDA in Kitajska sčasoma dosegli dogovor v trgovini in da bo ameriška centralna banka Federal Reserve v prihodnje najverjetneje ključno obrestno mero zviševala z zmanjšano hitrostjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.