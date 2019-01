Ameriški filmar in politik slovenskih korenin z dokumentarcem o nevarnosti fašizma v ZDA

New York, 11. januarja - Ameriški filmar in nekdanji demokratski državni kongresnik iz Vermonta Teo Žagar bo predvidoma letos dokončal dokumentarni film o pisatelju Sinclairu Lewisu in njegovi soprogi Dorothy Thompson ter Lewisovem romanu o vzponu fašizma v ZDA iz leta 1935. Žagar je avtor številnih filmov, med drugim tudi o slovenski osamosvojitvi.