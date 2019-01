Na konvenciji Katedrala svobode bodo razpravljali o možnostih za ustanovitev nove stranke

Ljubljana, 10. januarja - Približno 50 do 60 predstavnikov s področja politike, podjetništva in kulture bo na konvenciji v Ljubljani, ki so jo poimenovali Katedrala svobode, danes odprlo razpravo o tem, ali je v Sloveniji treba ustanoviti novo stranko, je za STA povedal eden od pobudnikov in nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel. Sam meni, da je takšna stranka potrebna.