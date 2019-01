V Kopru začeli odstranjevati praznično okrasitev

Koper, 10. januarja - V koprski občini so v tem tednu začeli odstranjevati dekorativno svetlobno okrasitev, kar bodo naredili postopno, umik pa so uskladili s programom Čudolandije, so za STA potrdili na občini. Ob tem so pojasnili, da bodo stroški nabave in postavitve omenjene osvetlitve višji od sprva predvidenih. Po poročanju medijev naj bi ti presegli 800.000 evrov.