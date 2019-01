Smuk iz St. Antona v Cortini

St. Anton, 10. januarja - Potem ko so morali prireditelji tekem ženskega svetovnega pokala v alpskem smučanju v avstrijskem St. Antonu zaradi preobilice snega odpovedati preizkušnji v smuku in superveleslalomu v St. Antonu ta konec tedna, so zdaj našli nadomestno prizorišče za eno tekmo. Smuk bo prevzela italijanska Cortina d'Ampezzo, na sporedu bo 18. januarja.