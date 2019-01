V Ukrajini zaradi mraza že več kot 60 mrtvih

Kijev, 10. januarja - V Ukrajini je v zadnjih tednih zaradi ledenih temperatur umrlo že več kot 60 ljudi, v bolnišnicah pa so zaradi podhladitve ali omrzlin sprejeli okoli 900 ljudi, navajajo lokalni mediji ukrajinsko zdravstveno ministrstvo. V Ukrajini so ponekod v zadnjih nočeh namerili tudi do minus 20 stopinj Celzija, zaradi česar so ogroženi predvsem brezdomci.