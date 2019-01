Vlada zavrnila predlog sindikata občinskih redarjev za poklicno kolektivno pogodbo

Ljubljana, 10. januarja - Sindikat občinskih redarjev Slovenije je na vlado naslovil predlog za sklenitev kolektivne pogodbe za občinske redarje, ki pa ga je vlada zavrnila. Kot so pojasnili v sporočilu po seji vlade, so pravice in obveznosti občinskih redarjev iz delovnega razmerja urejene v veljavnih predpisih in kolektivnih pogodbah.