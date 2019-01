Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 10. januarja - Newyorške borze so današnje trgovanje začele z neenotno smerjo indeksov. Vlagatelje skrbijo prihodnji trgovinski odnosi med ZDA in Kitajsko, saj največji svetovni gospodarstvi po tridnevnih pogovorih nista podali konkretnejših izjav o morebitnem napredku v pogajanjih. Vlagatelje so razočarale tudi slabše napovedi trgovcev.