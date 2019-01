Ljubljanska borza: Polovica vsega prometa z delnicami Krke

Ljubljana, 10. januarja - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili le za 393.000 evrov poslov, od tega polovico z delnicami Krke, ki so se podražile za tretjino odstotka. Kar nekaj delnicam se tečaj ni spremenil, v prvi kotaciji pa so se podražile le še Telekomove. Med delnicami v indeksu so se pocenile delnice Uniorja, Luke Koper in Petrola.