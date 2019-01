Nogomet v Krškem med dvema ognjema

Krško, 10. januarja - Potem ko je vodstvo Nogometnega kluba Krško v sredo poudarilo, da klub ni v finančnih težavah, so se danes na to odzvali pri Nogometni šoli NK Krško in dejali, da vodstvo kluba zanima zgolj članska ekipa in da je ta finančno izčrpala klub. Kot je poročala Ekipa SN, dolg kluba sicer znaša kar okoli 700.000 evrov.