Na Brdu podelili priznanja s področja socialnega varstva in rejništva

Brdo pri Kranju, 10. januarja - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes na Brdu pri Kranju podelilo nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in rejniške dejavnosti za minulo leto. Ministrica Ksenija Klampfer je v nagovoru izpostavila pomen prijaznejše, k uporabniku usmerjene obravnave.