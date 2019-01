Ljubljana, 10. januarja - Vlada je na mesto glavnega inšpektorja za obrambo za obdobje petih let imenovala Romana Zupanca, ki je od junija lani inšpektorat vodil kot vršilec dolžnosti. Mandat bo nastopil 15. januarja. Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, je Zupanec magistriral na zagrebški elektrotehniški fakulteti in ima več kot 33 let delovnih izkušenj.