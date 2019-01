EU leta 2017 za raziskave in razvoj namenila 320 milijard evrov

Luxembourg, 13. januarja - Države EU so leta 2017 za raziskave in razvoj skupno namenile 320 milijard evrov, znova pa so največ sredstev za to namenili v sektorju gospodarstva, in sicer 66 odstotkov vseh. Pri tem je prednjačila Slovenija, kjer na gospodarstvo odpade 75 odstotkov od skupno 801 milijona evrov, investiranega v raziskave in razvoj.