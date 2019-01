Popovič vložil pritožbo na upravno sodišče

Ljubljana/Koper, 10. januarja - Pri novogoriškem zunanjem oddelku upravnega sodišča je pooblaščenec Borisa Popoviča danes neposredno vložil pritožbo zoper sklep koprskega občinskega sveta, so sporočili s sodišča. To bo pritožbo posredovalo občinskemu svetu in ga pozvalo k dostavi spisov, po preteku roka za odgovor na pritožbo in dostavo spisov pa bo sodišče odločalo o zadevi.