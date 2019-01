Policijski čoln v lov za neznanima čolnoma proti Italiji

Koper, 10. januarja - Koprski pomorski policisti so v sredo zjutraj zaznali vplutje neznanega plovila v slovensko morje iz Italije. Na kraj so napotili patruljni čoln, ki je približno dve navtični milji v slovenskih vodah opazil neznana čolna, na katerih so izvajali ribolov. Ko sta policista začela izvajati pooblastila, sta se čolna podala v beg proti Italiji.