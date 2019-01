Odkrivanje sveta Davida Bowieja po novem mogoče tudi preko aplikacije

London, 11. januarja - V torek, na dan, ko se je rodil britanski glasbenik David Bowie, je zaživela aplikacija David Bowie Is. Ta oboževalcem leta 2016 preminule glasbene ikone omogoča ogled številnih eksponatov, ki jih je vključevala rekordno dobro obiskana retrospektiva o njem, nastala pod okriljem londonskega muzeja Victoria in Albert, piše britanski The Guardian.