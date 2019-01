Kranjsko kegljišče eno najsodobnejših v Sloveniji

Kranj, 10. januarja - Kranj se ponaša s prenovljenim kegljiščem, edinim osem steznim kegljiščem v gorenjski in osrednji slovenski regiji. Prenovljeno kegljišče pomeni, da so športniki dobili pogoje, ko jih med kegljanjem ne bo več zeblo v roke. Kegljišče je bilo namreč do sedaj vedno mrzlo, z novo izolacijo in ogrevanjem na plin pa bo temperatura v prostoru ustrezna.