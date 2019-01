Tokio, 10. januarja - Evropske borze so nov trgovalni dan začele s padci indeksov, evro pa se v Frankfurtu ceni. Vlagatelji čakajo na konkretnejše rezultate nedavnih trgovinskih pogovorov med ZDA in Kitajsko, še vedno pa so zaskrbljeni zaradi delnega zaprtja ameriške vlade, poročajo tuje tiskovne agencije.