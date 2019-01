Newyorške borze zopet končale z rastjo

New York, 9. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zopet sklenili pozitivno, potem ko se optimizem vlagateljev glede trgovinskih pogovorov med ZDA in Kitajsko nadaljuje. Gre že za četrto zaporedno rast, ki se je sicer rahlo umirila po prebojih v pogovorih med Washingtonom in Pekingom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.