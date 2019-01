V Nigeriji več kot 30.000 ljudi na begu pred nasiljem Boko Harama

Lagos, 9. januarja - Na severovzhodu Nigerije je pred nasiljem teroristične skupine Boko Haram z domov zbežalo več kot 30.000 ljudi, so danes sporočili Združeni narodi. V zadnjem času so se namreč okrepili spopadi med nigerijskimi varnostnimi silami in skrajneži, kar je povzročilo humanitarno krizo, poročajo tuje tiskovne agencije.