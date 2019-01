Sean Kilpatrick podpisal za Panathinaikos

Atene, 9. januarja - Grški košarkarski velikan Panathinaikos Aten je danes objavil, da so do konca sezone podpisali pogodbo z ameriških košarkarjem Seanom Kilpatrickom, ki ima veliko izkušenj iz lige NBA, kjer je nazadnje igral za Chicago. To bo Američanova prva izkušnja s košarko na evropskih tleh.