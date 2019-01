Na evropskih borzah veter optimizma, cene nafte še višje

Frankfurt/Pariz/London, 9. januarja - Vlagatelji na evropskih borzah so dan sklenili optimistično. K temu so prispevali pomirjajoči toni s pogajanj med Kitajsko in ZDA o sklenitvi trgovinskega sporazuma. Cene nafte in evro so šli navzgor. Cena nafte brent se je povzpela nad 61 dolarjev za sod, prvič po decembru 2017.