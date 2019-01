Židan s ciprskim predsednikom o prihodnosti EU

Ljubljana, 9. januarja - Predsednik državnega zbora Dejan Židan je danes s predsednikom Cipra Nikosom Anastasiadesom, ki je na uradnem obisku v Sloveniji, spregovoril o prihodnosti Evropske unije in bližajočih se evropskih volitvah. Dotaknila sta se tudi vzpona skrajnih in populističnih gibanj v Evropi, ki rušijo temelje skupnega sobivanja v EU, so sporočili iz DZ.