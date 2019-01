Poklukar sprejel požrtvovalne policiste

Ljubljana, 9. januarja - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je danes skupaj z generalno direktorico policije Tatjano Bobnar sprejel ljubljanske in novomeške policistke in policiste, ki so se v zadnjih dneh pri svojem delu še posebej izkazali, so zapisali na ministrstvu za notranje zadeve. Kot so navedli, se jim je minister zahvalil za njihovo požrtvovalnost.