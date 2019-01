Rast na borzah se ob okrepljenem optimizmu nadaljuje

New York, 9. januarja - Rast na kapitalskih trgih se ob okrepljenem optimizmu vlagateljev glede trgovinskih pogovorov med ZDA in Kitajsko nadaljuje. Delegaciji sta po tridnevnih pogovorih, ki so potekali v Pekingu, zadovoljni, pogajanja pa bodo zdaj prešla na višjo raven, poroča francoska tiskovna agencija AFP.