Lonstroffova tovarna v Logatcu nastaja skladno s časovnico in proračunom

Logatec, 9. januarja - Tovarna medicinskih elastomerov švicarske družbe Lonstroff, ki je v lasti japonske Sumitomo Rubber Industries, v Logatcu nastaja skladno s časovnico in finančnim okvirom. Poskusna proizvodnja bo stekla aprila, celotna pa oktobra. Gradbišče so danes obiskali gospodarski minister Zdravko Počivalšek in predstavniki Sumitoma ter izrazili zadovoljstvo.