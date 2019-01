Zaposleni v Tomosu prejeli odpovedi pogodb o zaposlitvi

Koper, 9. januarja - Po oklicu stečaja koprskega Tomosa prejšnji teden so danes zaposleni prejeli odpovedi pogodb o zaposlitvi, je za STA potrdil sindikalist Sašo Ristič. S tem je tudi začel teči 15-dnevni odpovedni rok, znotraj katerega bodo še delali. Poleg stečajnega upravitelja so bili prisotni tudi predstavniki zavoda za zaposlovanje in sindikata.