Miha Pesjak novi član Jesenic

Jesenice, 9. januarja - Hokejist Miha Pesjak je nova okrepitev hokejskega kluba Jesenice in se bo ekipi pridružil na četrtkovem treningu, so sporočili iz jeseniškega kluba. Pesjak, tudi nekdanji član ljubljanske Olimpije, je v dosedanji karieri zamenjal že številne klube, nazadnje je kot obrambni igralec odigral vseh 15 tekem to sezono za francoski Brest.