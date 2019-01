Rokometno SP nov korak pri zbliževanju obeh Korej

Ljubljana, 9. januarja - Šport je eno ključnih področij sodelovanja obeh Korej. Nov korak predstavlja bližnje rokometno SP, na katerem bosta Severna in Južna Koreja zastopani z enotno reprezentanco. Na odprtju z Nemčijo sicer ne bo voditeljev obeh držav, predsednice Moon Jae in Kim Jong Una, a pri Mednarodni rokometni zvezi so zelo zadovoljni z nastopom skupne ekipe.