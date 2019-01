Zaradi napake ponovljen razpis za generalnega direktorja Gursa

Ljubljana, 9. januarja - Na javnem razpisu, s katerim je ministrstvo za okolje in prostor zbiralo prijave za generalnega direktorja Geodetske uprave RS (Gurs), je prišlo do napake v besedilu, zato je razpis danes znova objavljen. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo, so bili vsi prijavljeni kandidati o tem obveščeni, rok za prijavo pa poteče 17. januarja.