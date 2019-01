Patriarh ruske cerkve zaradi pametnih telefonov svari pred prihodom Antikrista

Moskva, 9. januarja - Patriarh ruske pravoslavne cerkve Kiril je izjavil, da bi lahko vse večja odvisnost ljudi od pametnih telefonov in drugih pridobitev moderne tehnologije privedla do prihoda Antikrista. Uporabniki ruskih spletnih družbenih omrežij so se na to svarilo v veliki meri odzvali s humorjem in dvomom, nekateri pa Cerkev obtožili, da služi režimu.