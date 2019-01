Rezjanskega duhovnika razburila kratka krila farank

Videm, 9. januarja - V cerkvah v Reziji so pred kratkim zakrožili letaki, uperjeni proti nošenju kratkih kril v cerkvi, ki jih je pripravil vikar v eni od cerkva v Reziji. Besede z letakov o "mesu na prepihu" in da cerkev ni plesišče ali budoar, so sprožile kar nekaj polemik, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.