Air France-KLM lani prvič z več kot 100 milijoni potnikov

Pariz, 9. januarja - Skupina Air France-KLM je lani prepeljala več kot 100 milijonov potnikov in tako prvič presegla trimestni mejnik. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, jim je to uspelo kljub turbulentnemu letu, v katerem so se soočili z več stavkami zaposlenih in spremembami v vodstvu skupine.