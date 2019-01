Europa Donna zbira tolarje za psihosocialno pomoč bolnicam in svojcem

Ljubljana, 9. januarja - Bolezen vpliva tudi na bližnje, svojci in prijatelji pogosto ostanejo nemočni. Zato slovenska Europa Donna za bolnice z rakom dojke ali rodil in za njihove svojce organizira psihosocialno podporo. Za program Roza bodo do marca v Mercatorjevih prodajalnah zbirali tolarske bankovce, ki so še ostali po domovih, so pojasnili na novinarski konferenci.