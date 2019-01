ZDA in Kitajska po zaključku trgovinskih pogovorov zadovoljni

Peking, 9. januarja - V Pekingu so se po treh dneh končali pogovori med ZDA in Kitajsko, na katerih sta strani skušali narediti korak naprej pri razreševanju trgovinskega spora. Podrobnosti člani delegacij ne razkrivajo, so pa z izplenom zadovoljni. Pogovori naj bi sicer odprli pot pogajanjem na višji ravni.