Krčani z novim trenerjem, govorice o finančnem stanju neresnice

Krško, 9. januarja - V Krškem se je danes zbrala članska ekipa tega posavskega nogometnega prvoligaša, ki ga bo v nadaljevanju sezone vodil nov trener Milan Đuričić skupaj z Radovanom Karanovićem. Kot so Krčani zapisali v sporočilu za javnost, so danes začeli misijo obstanek v Prvi ligi Telekom Slovenije, v kateri so po jesenskem delu na zadnjem mestu.