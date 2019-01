Židan: Časnik Delo nepogrešljiv del vsakdana slovenske družbe

Ljubljana, 9. januarja - Časnik Delo je nocoj zaznamoval 60. obletnico. Predsednik DZ je na slovesnosti poudaril, da je časnik zahvaljujoč kakovostnemu novinarskemu delu in številnim dopisništvom po svetu že pred desetletji postal in še vedno ostaja nepogrešljiv del vsakdana slovenske družbe. Delova osebnost leta 2018 sta postala kirurga Uroš Ahčan in Vojko Didanovič.