V italijanski vladi razhajanja glede sprejetja migrantov z ladij v Sredozemskem morju

Rim, 9. januarja - V italijanski vladi so se pokazala razhajanja glede migracijske politike. Medtem ko se premier Giuseppe Conte in populistično Gibanje pet zvezd zavzemata, da bi Italija sprejela migrante z ladij dveh nemških nevladnih organizacij, jih vodja skrajno desne Lige in notranji minister Matteo Salvini še naprej zavrača, poročajo tuje tiskovne agencije.