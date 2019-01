Umrl je slovenski skladatelj Urban Koder

Ljubljana, 9. januarja - V Ljubljani je danes zjutraj v 91. letu starosti umrl skladatelj, dirigent in trobentač Urban Koder, so iz družinskega kroga sporočili za STA. Ustvaril je glasbo za več otroških in igranih radijskih iger, gledaliških predstav in celovečercev, podpisal je tudi mnogo šansonov. Decembra mu je predsednik republike podelil srebrni red za zasluge.