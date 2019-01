V Novem mestu razstava slik Stojana Špegla

Novo mesto, 10. januarja - V Galeriji Krka v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo slik koroškega slikarja in pesnika Stojana Špegla. Tega je raziskovanje novih vsebin in likovnih pripovedi, ki vselej nadgrajujejo predhodni opus, preko pokrajin privedlo do industrijskih motivov, je ob njegovi razstavi zapisala umetnostna zgodovinarka Tatjana Pregl Kobe.