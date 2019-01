V MSUM fotografske podobe nezanesljivosti

Ljubljana, 9. januarja - V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM) bodo drevi odprli razstavo Nezanesljiva okolja - 17 primerov sodobne fotografije v Sloveniji. Umestili so jo v dvorano sredi razstave del iz zbirke Arteast 2000+. V tej navezavi posredno ponuja razmislek o sodobnem okolju in o tem, kako nas je to oblikovalo v zadnjih šestih desetletjih.