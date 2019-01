Tampa gladko do nove zmage

Tampa, 9. januarja - Hokejisti Tampa Bay Lightning so v severnoameriški ligi NHL slavili novo zmago, s katero so se povzpeli na prvo mesto lige. Tokrat so s 4:0 premagali Columbus Blue Jackets. Najbolj se je izkazal vratar Andrej Vasilevskij, ki je zbral 31 obramb in drugič to sezono ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, Brayden Point pa je dosegel dva gola in podajo.