Mesto New York bo vsem prebivalcem zagotovilo dostop do zdravstvenih storitev

New York, 9. januarja - Newyorški župan Bill de Blasio je svoje meščane v torek presenetil z novico, da bodo imeli kmalu vsi dostop do zdravstvenih storitev, ne glede na sposobnost plačila. To bo veljalo tudi za nezakonite priseljence oziroma za tiste brez dokumentov. Če se bo to res zgodilo, bodo ambulante za nujne posege ostale brez dela.