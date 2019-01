Real v zadnji četrtini strl Gran Canario

Ljubljana, 8. januarja - Košarkarji Reala iz Madrida so v 17. krogu evrolige zabeležili 14. zmago. S 75:67 so v gosteh premagali Gran Canario, ki je vodila večji del tekme, v zadnji četrtini pa nato ni bila kos favoritom, za katere je Antony Randolph dosegel deset točk, zadel je tudi dva meta za tri točke, in zbral dva skoka.