Baumeister in Rieglerjeva zmagovalca, Slovenci brez vidnejšega uspeha

Bad Gastein, 8. januarja - Bojazen slovenskih deskarjev na snegu, ki so kljub veliki želji po tekmovanjih kar z odporom odšli na tekmo svetovnega pokala v avstrijski Bad Gastein, se je uresničila. Na paralelnem slalomu niso prišli do vrhunskih dosežkov, Žan Košir, Rok Marguč in Gloria Kotnik so izpadli v osmini finala, Tim Mastnak pa že v kvalifikacijah.