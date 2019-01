Pobegla koprska pripornika nista osumljena umora moškega v Sarajevu

Ljubljana, 8. januarja - Iz Interpola Sarajevo BiH so slovensko policijo danes obvestili, da moška, ki sta konec decembra pobegnila iz koprskega pripora, nista osumljena umora moškega v Sarajevu. Slovenska policija je bosanske kolege za ta podatek zaprosila po tistem, ko so o tem poročali bosanski mediji in so jih povzeli nekateri slovenski časniki.