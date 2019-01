Nemčija in Francija bosta 22. januarja podpisali novo pogodbo o sodelovanju

Berlin/Pariz, 8. januarja - Nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron bosta 22. januarja v nemškem Aachnu podpisala novo pogodbo o sodelovanju med Nemčijo in Francijo, katere namen bo okrepiti že tako tesne odnose med državama, sta danes sporočili Elizejska palača in nemška vlada.