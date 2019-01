Koprsko znanstveno-raziskovalno središče v okviru Obzorja 2020 pridobilo skoraj trimilijonski projekt

Koper, 8. januarja - Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) je na razpisu Obzorja 2020 pridobilo projekt, ki se ukvarja s preučevanjem in premagovanjem izzivov integracije otrok migrantov v evropskih družbah. Triletni projekt v vrednosti dobrih 2,8 milijona evrov bo trajal do 31. decembra 2021, so danes sporočili iz ZRS Koper.