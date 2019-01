Razvili tehnologijo za učinkovito razsoljevanje vode s sončno energijo

Torino, 9. januarja - Inženirji s politehnične univerze v italijanskem Torinu so razvili novo stroškovno ugodno tehnologijo za razsoljevanje morske vode s sončno energijo. V primerjavi s preteklimi tehnologijami so s to tehnologijo ob enaki količini sončne energije podvojili proizvodnjo pitne vode. Učinkovitost pa bi lahko še povečali.